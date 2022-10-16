桃園市長選戰，已進入白熱化階段。國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清等4強角逐市長寶座。YouTuber「桃園孫先生」今天（15日）在桃園區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以25票領先，鄭運鵬以17票居次，鄭寶清14票排第三，賴香伶拿到2票列第四。另人意外的是，鄭寶清的票數可說大爆發，僅差鄭運鵬3票。

桃園孫先生15日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以25票領先，鄭運鵬以17票居次，鄭寶清拿到14票排第三，賴香伶2票居第四。

選擇張善政的民眾表示，「實在」、「正直」、「想要政黨輪替、換人做看看」、「他有當過行政院長的經歷，當市長應該也是不錯，他有邏輯」。

選擇賴香伶的民眾則直言，「平均，不可以都是藍綠」。

選擇鄭運鵬的民眾認為，「選擇政黨而已」、「做得不錯」、「投給鄭運鵬，讓他拿回30元（選舉補助款）」。