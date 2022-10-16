台達電在2018年參與美國能源部400kW超高速電動車充電設備終於亮相，搭載第三代半導體，充電電流高達500安培，專案合作夥伴通用汽車集團表示，通用邁進全電動產品的過程將持續與台達電合作，台達電則表示，台達電已成為北美電動車製造商的最佳合作夥伴。

台達電在2018年8月底宣布獲得美國能源部專案補助開發400kW的超高速電動車充電設備，汽車大廠通用、位於底特律的民營電廠DTE Energy、維吉尼亞理工大學CPES研究中心等將共同參與，研發計畫為期三年，經費總計700萬美元，美國能源部輔助一半費用。

在專案計畫宣布後4年，台達電終於在底特律發表與與美國能源部合作研發計畫的成果：搭載第三代半導體SiC MOSFET固態變壓器的400kW電動車充電設備。台達電表示，400kW充電樁能提供領先業界、高達 500 安培的充電電流，電網到車的能量轉換效率提高達 96.5％，重量僅有傳統直流快充的四分之一，新一代固態變壓器為智慧電網應用提供穩定電壓和改善電能質量的無功功率補償，HVDC電源架構亦可與再生能源或儲能系統相連，降低一次多台電動車充電時對電網的影響。

專案的合作夥伴通用、DTE Energy 、NextEnergy 、維吉尼亞理工學院暨州立大學電力電子實驗中心CPES和 American Center for Mobility 都出席發表會，通用也在發表會中展示旗下最高階的電動貨卡 GMC Hummer EV ，通用集團電氣化策略總監Tim Grewe在發表會中表示，通用邁進全電動產品的過程將持續與台達電合作，顯示台達電已成為北美電動車製造商的最佳合作夥伴。

台達電電動車充電樁全球出貨量已經超過150萬套，為了服務車廠與充電樁客戶，台達電已在美國密西根州Livonia成立汽車研發中心，也在北卡羅萊納州 Raleigh的 Research Triangle Park成立電力電子實驗室。