暴雨持續轟炸台北市，市長柯文哲卻在台中替民眾黨輔選，遭藍綠議員抨擊，不過他稍早已宣布取消行程北返，而台北市災情應變中心16日下午3時強化為三級開設，統計至截至下午5點，目前共有85件災情，包括積淹水、路樹、土石、民生基礎設施、道路隧道等，幸虧無人員傷亡。

台北市政府指出，由於「尼莎」颱風外圍環流導致數波強降雨來到台北市，北市消防局、工務局、環保局、交通局、士林區公所和北投區公所先行成立緊急應變小組，由副市長彭振聲負責督導、消防局長吳俊鴻坐鎮市災害應變中心，而柯文哲則每小時與吳俊鴻通話掌握災情和應變機制。

台北市災情應變中心下午3時強化三級開設，統計是下午5點，一共有85件災情通報，分別為積淹水34件、路樹災情15件、土石災情16件，民生基礎設施災情8件、道路隧道災情4件、環境污染3件，目前已處理28件，57件尚在處理中，尚無重大災情，也無人員傷亡。

此外，受到豪雨和上游水庫洩洪影響，北市淡水河、基隆河、景美溪、新店溪的疏散門從上午已陸續關閉，南港區研究院路南深橋閘門也因四分溪水位暴漲，於下午3點許啟動緊急關閉作業。

由於柯文哲不在台北坐鎮防災遭到藍綠議員非議，柯文哲表示，健全的政府是不管長官在哪裡，所有公務人員都能按照SOP、自動自發處理應變，8年來台北市的災害應變系統也已經非常完善，分層負責、各司其職。