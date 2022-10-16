曾經轟動一時的孟晚舟案是中美關係惡化過程中極具爭議的焦點，中國外交部副部長謝鋒近日在受訪時透露，北京與華盛頓就孟晚舟案談判中，「無罪釋放孟晚舟」列為中方給美方的糾正錯誤清單的首項。最終在孟晚舟獲釋也被中國媒體宣傳為具有強烈民族主義色彩的對美鬥爭重大勝利。

港媒《經濟日報》引述中共中央組織部與《央視》聯合製作節《黨課開講啦》指出，大陸外交部副部長謝鋒在節目受訪時專門提到了孟晚舟獲釋回國的幾個細節。他指出， 2021年7月謝鋒同美國國務院常務副國務卿雪曼(Wendy Sherma)在天津會談時，中方向美方提出了2份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。這2份清單都包括了與孟晚舟有關的內容。

報導說，在糾錯清單里，中方要求美方無條件撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，撤銷對孟晚舟的引渡等等。在中方關切的重點個案清單裡，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇等個案向美方表達嚴重關切，要求美方儘快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。

謝鋒進一步透露，在中方關切的重點個案清單中，第一項就是無罪釋放孟晚舟女士。

謝鋒在節目中透露，去年加拿大法院即將對孟晚舟案作出判決的關鍵時刻，中共總書記習近平再次就孟晚舟事件做美國總統拜登工作，要求妥善解決。最終，孟晚舟以不認罪、不罰款的方式，獲釋回國。

謝鋒還指，孟晚舟一登上回國的包機，就情不自禁地唱起了《歌唱祖國》。

華為公司財務長孟晚舟在進行近3年的法律攻防後，2021年9月獲釋返回中國大陸，在深圳機場還舉行了盛大的歡迎儀式，被官方宣傳為對美鬥爭的巨大勝利。據稱孟晚舟返國當天的現場直播影片有8300萬人次觀看，較中國3名太空人首次登上中國太空站影片觀看人數多出一倍有餘。