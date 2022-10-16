少女偶像團體SKE48Team S出身的女優三上悠亞，2015年從AV出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此被封為「國民AV女優」。近日萬聖節將來臨，過去三上悠亞在萬聖節都會精心裝扮，今年她扮成小惡魔，辣到粉絲受不了。

三上悠亞近日於Instagram發文寫下：「萬聖節即將到來，你們都穿什麼？」她換上紅色小惡魔的服裝，身後有紅色的羽毛翅膀，頭上有角型髮箍，迷你短裙露出纖細大腿，腿上還綁著玫瑰花造型的裝飾，三上悠亞上半身挖空胸口，露出雪白美乳，渾圓曲線讓網友噴鼻血。

除了小惡魔，三上悠亞還扮了可愛的老虎裝，露出大片香肩和纖細小蠻腰，不僅如此還有曬出兔女郎、賽車女郎和學生妹的造型，讓9.4萬粉絲看到鼻血狂流，許多粉絲在留言區狂讚：「太辣了」、「悠亞穿起來也太好看」、「我的女神」、「這些裝扮全部都好看」、「女惡魔太辣了」。

三上悠亞曬出萬聖節造型。（圖／三上悠亞Instagram）

三上悠亞曬出萬聖節造型。（圖／三上悠亞Instagram）

去年三上悠亞的萬聖節造型參考星巴克，當時她穿著紫色的公主裙，胸前還貼著星巴克的LOGO，頭上戴著一截綠色吸管，造型華麗又可愛，同時也不忘露出好身材，獲得許多網友誇讚，三上悠亞還特意穿著這套服裝到星巴克前拍照，之後又扮成日本漫畫《鬼滅之刃》中的甘露寺蜜璃，中間大挖空的造型曬出豐滿上圍，性感身材讓網友目不轉睛。