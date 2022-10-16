國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑台中站，16日於台中大肚山白陽山休閒農場進行第二天賽程，雖然現場下著細雨，但超過5500位參賽者展現斯巴達勇士的戰鬥精神挑戰，前一天才在野獸賽Beast男、女勇奪總排第一的菲律賓選手喬納森（Jonathan Bauson）、香港選手瑪格妲麗娜（Magdalena Cvetkovic），再度展現實力，奪下超級SUPER組男、女總排第一。

斯巴達障礙跑台中站第2日進行超級賽SUPER（10公里、26關卡）、衝刺賽SPRINT（5公里、21關卡），雖然今現場下起雨來，但4千多名參賽者仍冒雨進行，只不過原本難度已經提升的賽道，再加上天雨路滑，難度倍增，更增加闖關的失敗率。

在彰化工作的菲律賓「最強移工」喬納森，15日在距離較長的野獸賽Beast以2小時06分48秒完賽，超級賽SUPER再以56分09秒完成，他透露，因為下雨場地變得很溼滑，過程中必須特別小心，他打趣說：「這是我第一次連續兩天拿到冠軍，很開心，希望老闆可以看到我的努力，贊助我一下！」

暌違2年多再訪台灣的香港「女勇士」瑪格妲麗娜，也是連續兩天賽事奪冠，超級SUPER以1小時23分31秒封后，比第2名足足快了超過6分多鐘，但她坦承因為下雨錯過了3個關卡，只能接受波比跳處罰，她補充：「一直在猶豫要不要戴手套，因為下雨失誤率會增加，但這也是斯巴達障礙跑吸引人的地方。」

台灣選手部份，過去曾是田徑選手的孫育彬表現最搶眼，為了在這次斯巴達障礙跑有好的表現，他不僅認真安排訓練課表強化3個月，還在賽前把頭髮染成橘紅色，搭配他橘紅的褲子和跑鞋特別顯眼，但他前一天野獸賽跟錯菲律賓選手跑錯路，結果成績不計，讓他非常沮喪，幸好超級賽終於跑出台將最快成績，他表示：「因為前一天的比賽，今天體力肯定多少有受到影響，在終點前小腿猛抽筋，但還是咬牙完賽，總算是證明了自己的訓練沒有白費。」

菲律賓「最強移工」喬納森動作相當靈活。（大會提供）

香港「女勇士」瑪格妲麗娜在斯巴達障礙賽台中站連兩天奪冠。（大會提供）