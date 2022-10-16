「加拿大美食節」即日起到10月30日，每人750元加1成服務費，活動期間還享有4人同行1人免費的優惠好康。（高雄義大天悅飯店提供）

即日起到11月底，家宴中餐廳港點買5送1，在官方臉書粉專完成指定條件，還可再打85折。（台北凱達大飯店提供／陳韻萍 照片合成）

義大天悅飯店「加拿大美食節」，主廚推薦必吃美食(由左至右順時鐘方向)自製加拿大醃鮭魚、炙燒鮪魚佐西瓜辣味油醋汁、巧克力海狸尾巴餅、魁北克迷迭香雞。（高雄義大天悅飯店提供／陳韻萍 照片合成）

國門13日解封，人還來不及出國，胃可以先出國。台北凱達大飯店家宴中餐廳推出復刻港式茶樓風情的港點推車服務，逾40款道地港點，每籠只要100元起，11月30日前可享「買5送1」優惠；完成指定貼文留言再享85折好康。而高雄義大天悅飯店百匯自助餐廳特別規劃「加拿大美食節」，推出多達廿幾款加國美食，即日起到10月30日，每人750元加1成服務費，還可享有4人同行1人免錢的好康。

港點推車台北重現 逾40款美味百元吃得到

去香港旅遊，許多遊客必吃的就是傳統港式茶樓，尤其是店員推著一籠籠的港點推車沿著桌邊叫賣，開蓋時熱騰騰的白煙竄出，伴隨著美食的香味，令人食慾全開。這種港點推車的復古情懷在台北也吃得到。台北凱達大飯店家宴中餐廳每周一至周四，在午、晚餐的餐期時間，推出載滿40多款港點的蒸籠推車，每籠最低價只要100元。即日起到11月底，民眾可享「買5送1」超值優惠；在官方臉書粉專「港點PK賽」貼文留言，還可再打85折。

家宴中餐廳的港點全都是飯店師傅們巧手打造，用料扎實，顏值也見得到師傅們的用心。其中「松露玫瑰蒸燒賣」，內餡加入黑松露，松露濃香卻不搶掉燒賣本身的鮮味，胡蘿蔔泥製成黃澄澄的玫瑰造型燒賣皮，好看又好吃。另一道「鮮蝦翡翠餃」，透白的餃皮用菠菜汁染成翠綠色，包入一整隻彈牙鮮蝦與豬後腿肉，餡味濃郁鮮美，形態精緻玲瓏，為傳統的蝦餃改頭換面。除了美味港點，還有多道經典小菜、甜品以及現做料理，喜歡傳統港式飲茶的民眾可別錯過。

義大天悅飯店加國美食節 啖異式美味「胃」出國

加拿大的楓紅美景非常有名，而其頗具特色的牛肉、楓糖、鮭魚、乳酪等，也是遊加必嚐的經典食材。高雄義大天悅飯店在楓紅時節，百匯自助餐廳特別規劃「加拿大美食節」，要用加國美食滿足無法出國的食客的味蕾。

主廚林孟呈選用加國最具代表的海陸食材，以道地傳統再結合巧思創意做成料理，包括「自製加拿大醃鮭魚」，鮮美和香氣兼備；「炙燒鮪魚佐西瓜辣味油醋汁」則是以日料作法呈現豐富層次，酸辣開胃；必吃的還有「烤香料帶骨牛小排」、以迷迭香加上萊姆醃製後再煎烤的「魁北克迷迭香雞」、Q彈又富膠質的「伊士班諾燴羊膝」與「風味楓糖茴香燉豬肉」等風味菜。

此外，加拿大小吃與甜點也不缺席，主廚特別推薦加國麵食代表「巧克力海狸尾巴餅」，造型像是狐狸尾巴的小巧版，完美結合了巧克力與香蕉，擄獲大小朋友的味蕾。