企排18年開幕周的壓軸賽由女子組高雄台電迎戰台北鯨華，本場比賽鯨華展現強烈求勝企圖心，Bia 與甘可慧的猛烈攻擊帶動氣勢，防守上則有林書荷、陳怡伶與吳芳妤等人滿場飛撲幫助鯨華成功抵擋台電攻勢，在鯨華攻守兼具的情況下，終場賞給衛冕軍高雄台電一個大鴨蛋，以25比21、18、17 直落三甜蜜復仇。

開局雙方互有攻勢，高雄台電透過節奏變化取分，台北鯨華則靠著甘可慧在三號位的重扣要到分數，初期雙方殺的難分難解，此時台電黃瀞萱與陳姿雅在攻守兩端的關鍵取分，幫助台電取得領先，鯨華立刻暫停調整節奏。暫停過後，鯨華把握台電失誤扳平分數，戰況再次陷入膠著，此時 Bia 連續在二號位的攻擊得手幫助鯨華取得兩分領先，鯨華靠著這股氣勢一鼓作氣收下第一局。

第二局鯨華趁勝追擊，開局靠著林書荷與堅固的防守迅速取得領先，台電靠著李姿瑩與黃芯瑜苦苦追趕，但甘可慧在攻守兩端的好表現讓台電無法雷池一步，差距始終維持在4分上下，最終鯨華在甘可慧三號位的攻擊得手後，取得2比0局數領先。

進入第三局高雄台電試圖重整旗鼓，但鯨華拿出強烈的求勝決心，多次撲救讓觀眾看的驚呼連連，加上攻擊「小黑」吳芳妤與Bia的聯手攻擊，鯨華再次取得領先優勢，台電立刻喊出暫停。暫停回來台電依舊找不到攻擊節奏，反觀鯨華打出「一波流」將差距擴大到7分，台電後繼無力，鯨華拿下比賽，開幕周雙方各拿1勝1敗。