中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」隊長琪琪、隊員CHOCO（芊芊）昨（15日）驅車前往斗六的活動，因剎車不及發生連環車禍，駕駛的車輛車頭全毀，所幸送醫檢查後只有皮肉傷，並無大礙。

琪琪15日在IG發文表示，原本很期待能跟粉絲在斗六相見歡，想不到在國道上發生意外，撞擊的當下嚇到一度無法呼吸，手中的奶茶還噴飛到擋風玻璃，所幸她跟同車的隊員芊芊到醫院檢查時，除了挫傷其他並無大礙，只是兩人無法出席活動，對特地來斗六的粉絲感到抱歉。琪琪也呼籲粉絲開車、騎車都要注意安全，並保持健康、平安，「我們現在很穩，沒事。」

當時負責開車的芊芊也在IG還原當時情況，她看到前方的車亮起剎車燈，馬上跟著踩剎車但為時已晚，而更前面的車輛甚至剎到冒煙。撞擊後，芊芊被琪琪無法呼吸的樣子嚇壞，還好兩人到醫院檢查都沒有大礙。芊芊表示，車禍後收到球迷的私訊，原來對方也正要北上，願意載她們做筆錄再載回球場，不禁感謝外界的幫忙及關心。

許多粉絲紛紛留言：「愛你們給我安全回來」、「噢買尬，保重喔」、「天啊還好沒事！！！！平安」。