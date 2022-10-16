中華隊外野手羅暐捷在15日面對德國隊時，2局下嘗試盜壘卻導致左膝受傷提前退場，經過檢查後確診韌帶沒事，不過還需要等高醫骨科醫師評估後才能決定後續安排，目前羅暐捷無法站立，只能坐輪椅移動。

羅暐捷昨天在2局下選到保送，接著盜上二壘，當下撞到時他本以為跟過去撞到時情況差不多，「本來以為沒什麼，一下下就好了，但後來離壘出去的時候覺得有踩空的感覺，後來開喜（王騰玉）打那顆，我先出去一點發現腳沒辦法出力。」

3局上羅暐捷就被換下場，之後進行簡單包紮後送醫檢查，在等照MRI（核磁共振）前骨科醫生有先幫他觸診，但他看到醫生臉色越來越怪且說韌帶可能斷掉，加上隊友陳聖平又打電話來關心，讓擔心受重傷的他忍不住淚崩。

好在後來檢查結果出來韌帶並未斷裂，也讓羅暐捷再度露出笑容，除了中華隊教練團、隊友十分關心他的傷勢，統一獅二軍總教練劉育辰、防護員都有打電話關心。目前中華隊還無法斷言羅暐捷本屆U23是否報銷，還需要等高醫骨科醫生評估後才能知道後續狀況，不能冒險。