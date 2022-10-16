衛報(The Guardian)報導，一名身在刻松(Kherson,赫爾松)佔領區的烏克蘭音樂家，因為拒絕配合俄羅斯要求的音樂會，在家中遭到俄羅斯士兵的殺害。

基輔文化部稱，在俄羅斯主導的佔領區公投獲得通過後，他們正打算舉行一連串的文藝活動，以證明已統治獲得接受。在刻松，正在籌備「增進和平生活音樂會」(improvement of peaceful life)，並希望烏克蘭音樂指揮家克爾帕登科(Yuri Kerpatenko)來演出，然而他斷然拒絕與佔領者合作。

克爾帕登科是庫利什音樂劇院( Mykola Kulish Music and Drama Theatre )的首席指揮，而在戰爭爆發後，他並沒逃出刻松，但他拒絕與俄軍合作，直到5月當地網路中斷之前，他一直在自己的臉書發表痛罵俄羅斯，以及呼籲民眾團結的消息。

烏克蘭刻松地區檢察官辦公室表示，「我們正在調查克爾帕登科的案件，顯然這是違反戰爭法律和慣例，並且刻意謀殺的犯罪。」