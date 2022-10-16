國外一名27歲男子罹患性高潮過敏的罕見疾病，每次射精都會出現發燒、咳嗽等流感症狀，因此被迫放棄性行為近10年。
綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《新聞週刊》(Newsweek)報導，男子起初在10年前發現，每次只要經歷高潮後，深體會不自覺出現咳嗽、發燒、肌肉痠痛等感冒症狀，有時甚至引發蕁麻疹、注意力不集中情況，且伴隨高潮越激烈、越嚴重，困擾他與伴侶多時，無法享受親密關係就算了，就連自己來也喪氣；該案例同時被刊登在醫學期刊《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports），稱並非唯一個案，診斷結果證實他罹患「性高潮後病情症候群」（postorgasmic illness syndrome，POIS）。
研究人員指出，由於鮮少人知道這類情況，因此患者數可能比想像中的還多，過去20年間，總計不到60起病例。推測POIS是由於睪丸感染或損傷，導致微量精液溢出至血液中，引發身體反應，有時症狀會持續2-7天。
醫師指出，該情況常常被誤診，稱男子事前可能已經接受許多不同類型的檢查。最終，實驗發現一種名為「飛敏耐膜衣錠」(Fexofenadine)的抗組織胺劑能成功使症狀減輕9成。
文章來源：The unluckiest chap in the world? Man, 27, is 'allergic to his own ORGASM' and suffers flu-like symptoms whenever he ejaculates
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