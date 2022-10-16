英國首相特拉斯上月宣布迷你預算案減稅計畫，引發英鎊狂貶，市場混亂，前外相韓特緊急接任財相，他坦承預算案犯下錯誤，警告可能加稅。上任月餘的特拉斯傳面臨黨內逼宮危機。

法新社報導，新任財相韓特（Jeremy Hunt）曾任外交大臣，被視為保守黨內的中間派，他表明將放棄特拉斯（Liz Truss）競逐首相大位時提出的政見。

韓特坦承預算案「犯下錯誤」，一名黨內盟友稱韓特是英國政府的新「執行長」，首相特拉斯現在成了退居第二線的「董事長」。

韓特昨天上任後，首先和英國央行英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）會談。金融市場混亂迫使英國央行砸錢出手干預，安撫瘋狂的債市。

貝里今天告訴媒體：「我們就穩定和財政永續的重要性進行明確且直接的交流。當然，昨天採取了一項重要措施。」

貝里也警告，由於政府對家庭和企業龐大的能源補助和減稅計畫，在通膨的壓力下，升息幅度將比之前更大。

韓特將於10月31日宣布中期預算計畫，這將是英國政府能否重建經濟政策可信度的關鍵考驗。

韓特告訴天空新聞網（Sky News）：「接下來我們會進行一些非常艱難的討論。」他並警告，「所有政府部門」都面臨開支限制。

「有一些稅不會如民眾所願地那麼快削減；有些稅會增加。」

隨後英國央行將在11月3日召開利率決策會議。

短命財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）昨天被迫辭職，為引發市場混亂的預算案負責下台後，英國泰晤士報今天以「特拉斯進行保位戰」（Truss fights for survival）為頭條新聞。

根據泰晤士報、電訊報（Telegraph），和其他媒體報導，特拉斯9月6日上台後，保守黨民調崩盤，令資深保守黨議員深感震驚，他們正在策劃倒戈，可能在數日內有動作。

前保守黨黨魁赫格（William Hague）表示，特拉斯的首相大位「懸於一線」；前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）則說，特斯拉將該黨多年來辛苦建立的經濟競爭力成績毀於一旦。

然而在反對派工黨（Labour）的民調數字攀升下，威爾斯事務大臣柏克蘭（Robert Buckland）警告黨內不滿的同志：「不要再把另一個首相投入虎口。」