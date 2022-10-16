尼莎颱風對台灣東北部帶來豪雨，目前大台北周邊持續有強烈雨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前雨勢得待今（16）晚8點後看看有沒有機會緩和，另外明（17）日增強的東北季風會和颱風暖濕空氣對峙，「預估還會有一輪大雨」！

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，強烈雨帶持續蓋在大台北上空，強降雨將一路持續，待今晚8點後再看看有沒有機會緩和一些，不過明天東北季風迅速增強，與颱風暖濕空氣對峙，「預估還會有一輪大雨」，強度視共伴效應狀況而定。

台灣颱風論壇表示，雨勢20時後有機會緩和。（翻攝自氣象局）

台灣颱風論壇說明，由於沒有陸上颱風警報，現行法規規定除非路斷、橋毀、土石流、淹水無法通行才有可能放颱風假；另外過去6小時雨量排名前7名，分別是新北汐止268毫米、台北內湖210毫米、台北松山202毫米、台北南港200毫米、新北雙溪199毫米、基隆七堵195毫米、新北貢寮178毫米。

對此，許多網友紛紛回應，「剛淡水炸了一聲，嚇死人了」、「南部水庫需要呀⋯」、「汐止玩命的下」、「該放假了吧好危險喔」、「中南部快開100台貨櫃車來北部載水！」