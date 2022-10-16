有「肉品界愛馬仕」美譽的美福食集，看好台中高端消費市場，去年10月在烏日高鐵特區附近成立全國第二家門市，受到中部消費者的喜愛，繳出亮眼的成績單！

美福食集表示，為回饋中部鄉親們熱情的支持，自今（16）日起至10月31日舉辦周年感謝祭，台中烏日門市與台北內湖門市同慶推出「滿8,000送500」，烏日門市獨享「周周抽萬元貴賓券」，每周三抽出乙名幸運得主，共抽出三名，得獎名單公布於美福食集烏日門市粉絲團。

美福食集表示，即將進入秋冬燒烤、火鍋旺季，美福精選限量海陸食材驚喜優惠價，如美國特選安格斯翼板火鍋片500g，優惠價兩盒990元(原價660元/盒)；西班牙頂級伊比利豬梅花豬燒烤片300g，優惠價兩包790元(原價540元/包)。

此外，日本北海道干貝3S可生食 500g，優惠價單盒850元(原價990元)，另有周末試吃活動。

美福強調，秉持進口肉品專業誠信及採購經驗豐富優勢，網羅世界各地頂級食材，由產地直接引進日、美、澳三大頂級和牛品牌、西班牙伊比利豬及各國海鮮極品，並於 10年前在台北內湖店成立首家以肉類見長的精品超市，設有全台唯一「專業牛肉熟成室」提供客製化鮮切服務及專人介紹導購的貼心服務，用心為消費者說明食材的來歷、特色，並因應食材的特性，服務人員還會提供烹飪手法及適當的搭配佐料等資訊，讓消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。