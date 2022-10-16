林佳龍先到林口與李宇翔合體，立法委員王定宇、前立委呂孫綾、民進黨新北市黨部主委何博文、議員鍾宏仁、資深媒體人張宇韶均出席助講。(林佳龍競選辦公室提供)

接著林佳龍再前往淡水，出席彭莉惠聯合競總成立，立法委員吳秉叡、蘇巧慧、戰區指揮官呂孫綾、國策顧問呂子昌、張秋海到場相挺。(林佳龍競選辦公室提供)

九合一選舉進入倒數，民進黨新北市長候選人林佳龍今(16)日下午連跑新北林口、淡水，分別趕場參加新北市議員候選人李宇翔、彭莉惠的聯合競總成立大會，雖然受尼莎颱風影響造成雨勢不斷，但仍有許多支持者風雨無阻到場相挺；林佳龍除了提出透過「雙港六星計畫」為林口創造工作機會外，針對淡水、北海岸也提出「4個亮點計畫」，著重發展海洋文化觀光以及智慧交通科技產業。

林佳龍先到林口與李宇翔合體，立法委員王定宇、前立委呂孫綾、民進黨新北市黨部主委何博文、議員鍾宏仁、資深媒體人張宇韶均出席助講；林佳龍表示，未來希望透過「雙港六星計畫」為林口創造工作機會，並建設一條新北的縱貫捷運線，讓新北成為可以「工作居住、戀愛結婚、成家立業的好地方」。

他強調，過去在交通部長任內，替新北解決林口交流道增設匝道、基隆捷運等問題，就連賴副總統對捷運汐東線都很肯定，自己有信心具備解決問題的能力，可以翻轉新北。

接著林佳龍再前往淡水，出席彭莉惠聯合競總成立，立法委員吳秉叡、蘇巧慧、戰區指揮官呂孫綾、國策顧問呂子昌、張秋海到場相挺；林佳龍表示，淡水從大航海時代就是台灣和世界交流之處，有許多文化遺跡，因此提出淡水、北海岸的「4個亮點計畫」，讓新北可以迎接全世界觀光客、商務客來旅遊、消費。

林佳龍指出，4個亮點計畫包含「首都圈海洋門戶計畫」、「運動休閒體驗」、「文化廊道博物館群」、「智慧交通科技產業」等，希望未來結合淡江大橋、在地景點做觀光亮點，並打造八里為國際帆船訓練中心，在北海岸建立一條和貨車快車道分隔、安全的自行車道，並用文化博物館群了解淡水文化和故事，以及將淡海新市鎮作為未來智慧電動車生產、組裝、測試、認證的國家基地，做無人車、無人載具的創新實驗場域，讓淡海新市鎮變成智慧城市的示範區。

針對支持者風雨無阻的出席活動力挺，林佳龍表示，感謝鄉親堅持到底，風雨生信心，也讓他講得特別起勁，向市民報告自己提出的政見也獲得熱烈迴響，希望年底民進黨能在議會過半、讓他當選後推動政務沒有後顧之憂，全力為新北市拚4年大翻新。

另外受輕颱尼莎影響，新北各地傳出淹水災情，然而侯友宜這時卻在外地輔選，下午才臨時取消行程返回新北坐鎮；對此林佳龍表示，縣市首長是防災第一線，要做最壞劇本的想定，面對災情要最危機預防、危機處理，「請所有縣市首長一起加油，人民的生命財產安全是最重要的」，蘇貞昌院長也已到中央災害應變中心，希望縣市首長也能回到崗位來做指揮。