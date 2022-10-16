靳莜葳（右）一對一細心解答學員的提問。（翰森娛樂提供）

綠茶（中左）和靳筱葳（中右）和與會學員合照。（翰森娛樂提供）

有「小周子瑜」之稱的「紋繡教主」靳筱葳，一手打造紋繡事業，她今（16日）舉辦「微型創業技術分享茶會」，向30名粉絲分享skin52＆Fixer技術，人美心也美的她更將活動的茶水費全數捐給樂活育幼院做愛心，幫助孩子們能有個新家。

靳筱葳邀來圈內好友綠茶擔任慈善大使，綠茶一口答應，「因為她（靳筱葳），我就是要來，朋友嘛，一定相挺到底！」綠茶認為孩子們需要一個安穩和成長的地方，更何況育幼院需要搬遷，希望集結大家的力量幫助他們，透露目前已募資100多萬。

分享會上除了找來真人麻豆示範，也邀請「畢業學生」分享培訓創業計畫，期盼未來許多愛美的民眾能一起參與。靳筱葳認為人都是不斷學習成長，她從最初階的基礎彩妝學起，進階到彩妝保養品，甚至當起講師。

她具備所有才能之後，發現紋繡業是熱門技術行業，再加上彩妝的美感，更是如虎添翼，如今靳筱葳在「紋繡領域」成功建立自己的「葳」型創業，創造獨一無二「美的王國」。