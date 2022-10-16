水墨記錄台灣之美，藝術家陳玄茂父子創作聯展作品精彩

雲林縣藝術家陳玄茂（站立者）、陳彥廷父子創作聯展，水墨記錄台灣之美。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣藝術家陳玄茂、陳彥廷（站立者）父子創作聯展，水墨記錄台灣之美。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣藝術家陳玄茂（左四）、陳彥廷（右三）父子創作聯展，水墨記錄台灣之美。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉知名藝術家陳玄茂，以水墨畫著稱，獲獎無數，作品典藏在國立美術館等各大場館，為推廣雲林藝術文化，舉辦「灇欉」陳玄茂、陳彥廷父子創作聯展，即日起至本月23日在雲林縣政府文觀處展出，以「水，從山上流淌而下，流過叢叢林木，匯流至大海」為策展理念，藉此讓觀賞者更深刻了解台灣之美。

雲林縣長張麗善表示，青年藝術家陳彥廷為本縣文化藝術獎貢獻獎得主陳玄茂之子，曾獲台北彩墨新人賞新人獎、桃城美展書畫類、雲林文化藝術獎水墨類第2名、全國學生美展大專美術組、全國青年書畫展水墨類第1名等佳績。

張麗善說，本展為父子2人聯展，畫風多元，以水墨為底蘊加上新色彩與畫風，表現獨特的個人情感與生活美感。陳玄茂、陳彥廷父子深耕雲林海線地區，一同在藝術創作領域發光發熱，不只是藝術傳承的模範，也是雲林海線地區藝術家的驕傲。

陳玄茂認為，台灣四面環海，一個藝術創作者必須深刻了解自己生活的環境，「師自然、得妙悟、達境界」，因此踏遍台灣各地取材，突破傳統紙墨，以複合媒材、畫布實驗性，傳達中國水墨多元的呈現。

陳彥廷指出，創作過程中，喜愛多方嘗試，將畫面與不同媒材、裝裱進行搭配，系列作品中使用「在地老式建築窗框」，為個人創作的一大亮點，善用媒材，不僅讓水墨表現更有深度，更能接軌世界水墨繪畫風潮。

陳玄茂、陳彥廷父子並於展場進行即興接畫創作，2人同時動筆各畫1幅畫，陳玄茂畫出老虎後由陳彥廷在老虎旁畫上松樹，象徵「王者之風」；陳彥廷畫完牡丹後由陳玄茂接畫金雞全家福，象徵「富貴吉祥」，2人下筆行雲流水，不到17分鐘就完成聯手創作，讓現場來賓大開眼界。

「灇欉」陳玄茂、陳彥廷父子創作聯展，即日起至本月23日在雲林縣政府文觀處展出；11月5日至11月20日移至雲林縣北港文化中心展出，50餘件作品精彩可期。