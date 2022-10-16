市議員蕭隆澤指路面下陷，並發生積水的情形，要求權責單位應盡速解決。(市議員蕭隆澤提供)

台中市議員蕭隆澤16日批神岡區公所為打通神岡區昌平路5段135巷無尾巷，斥資298萬元興建跨橋，但大雅端無路銜接，完工2年半至今無法開通；花費公帑改善無尾巷，結果變成斷頭橋。台中市政府強調，將盡速協調相關單位，統籌辦理改善現況。

蕭隆澤指出，今天颱風外圍環流為中部地區帶來間歇性雨勢，他上午冒雨勘查神岡區昌平路5段135巷，走到巷尾，經過灌溉溝渠的橋就被整排紐澤西護欄擋住去路，路面也有下陷積水情形。神岡區公所為打通無尾巷，原是美意一樁，但已完成神岡段橋樑，大雅端卻無路銜接形成斷路斷橋的慘狀。

蕭隆澤抨擊說，斥資300萬公帑改善無尾巷，只蓋好斷頭橋！市府橫向溝通失調，神岡、大雅區公所各自為政；市府常說「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，結果橋梁完工多年卻無路可通，感覺相當諷刺，無異是口號治市。

神岡區公所表示，有關神岡社南里通往大雅上楓里道路銜接案，該案於前市長林佳龍任內定案，由建設局補助、神岡區公所興建跨越灌溉溝渠橋梁，方便神岡社南里居民通往大雅區上楓里，已於2019年興建完成。

大雅區公所說，神岡橋梁接通大雅需經非計畫道路，包括農田水利署水利地、大雅運動園區停車場用地及墓地，尚需相關單位配合辦理地目變更；水利地則需辦理有償撥用。市府強調，將盡速協調各單位儘速解決，讓該路得以順利銜接、方便民眾通行。