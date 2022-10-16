阿中又出包？民進黨台北市長候選人陳時中選情陷泥淖，國民黨台北市議員徐巧芯今(16日)在《新聞大白話》指出，總統蔡英文幫陳時中錄拜票語音，但時間太早了反而擾民。陳時中還曾因行程安排，差一點無法到市議員競總成立大會現場，這是內部派系鬥爭所導致。即使不棄保，因為陳時中過於偏袒英系，其他派系也產生不想力挺的情緒。

徐巧芯表示，昨天在商業大樓裡聽到一個保全大哥用閩南語講說他接到一通電話，他說「煩死了！是在幫陳時中拉票的」，然後就跟旁邊阿姨討論起台北市選情，覺得這樣子非常地煩。為什麼呢？「現在打語音拜票電話太早了啦～你嘛幫幫忙！」

「因為正式的選舉期間是選前15天，包括縣市長跟議員都是如此。」徐巧芯指出，如果要電話拜票，至少在選前兩週，或一個月之前，再打拜票電話，大家比較不會覺得擾民。因為那個(保全)大哥平常在忙很多事情，以為很重要的電話，結果接起來是「拜託支持陳時中」，他就覺得很煩，所以蔡英文這樣的方式，其實是在幫陳時中敗票，陳時中仇恨值已經夠高了，你又在上班時間騷擾到一般的民眾。

徐巧芯強調，而且聽蔡英文的(電話語音)語氣，又是有氣無力的，這種做法第一就是對陳時中沒有幫助，第二，在地方有沒有已經開始說，可以改投黃珊珊呢？陳時中的幕僚團隊選到現在已經亂掉了，所以他們在台北市是不團結的，有很多內部派系的鬥爭。舉例來說，有一個(綠營)議員候選人競選總部成立大會，差一點，陳時中沒法到現場，為什麼？因為同一時間有人幫他安排在另外一個市場掃街拜票。

「就算陳時中是很差的產品，如果競選總部成立大會市長候選人不能到，那對議員候選人是很大的羞辱。」徐巧芯說，這個議員候選人很生氣打電話說，你這是不是要給我難看？後來才擺平。所以為什麼地方上會說，如果投不下去就投黃珊珊？這不是在做棄保，而是民進黨自己內鬥不團結，導致大家認為說，算了，我也沒有一定要支持你陳時中，類似的事情這一兩個月以來聽到太多了。

徐巧芯指出，陳時中根本沒有領導能力，太過於偏袒英系幕僚。所以鄭運鵬昨天辦造勢，主持人是吳思瑤耶！吳思瑤不是陳時中競選主委嗎？怎麼跑到桃園去呢？就是因為沒有實權在她手上。人家也好心想幫忙，結果你只獨厚英系，這樣民進黨其他派系當然就不想挺你。