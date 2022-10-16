貨櫃航運族群受需求急速萎縮、供給調整不及雙重利空襲擊，運價指數大衰退，凱基投顧認為，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）明年獲利全呈斷崖式下墜，甚至開始虧損，是繼匯豐、花旗環球證券等轉保守後，市場最謹慎之觀點。

凱基投顧指出，通膨壓力揮之不去，終端消費受限制，零售品牌商更積極去庫存，回顧第三季，美國線進口旺季不旺，最新估計美國線第四季進口量將季減5％、年減4％，今年全球貨櫃運輸將0成長，明年需求成長率僅2％。

考量供需加速失衡、各航線現貨價已跌破合約價，改以與現貨連動的價格執行合約，美西線甚至已跌破非聯盟航商的成本線，凱基估計，美西線與亞洲線本季起轉虧損，美東線、歐洲線分別於明年第一季、第二季轉為虧損。

影響所及，大型研究機構估計，航運三雄明年獲利出現極大幅度衰退，長榮每股稅後純益（EPS）從今年的165.66元，明年衰退94.9％、至8.51元，2024年盈轉虧；陽明EPS則由54.61元，掉到0.61元，明年獲利相當剩下今年的1％，且與長榮一樣，將於2024年轉為虧損。

萬海因非屬聯盟，必須藉下殺報價以維持承載率，根據法人估算，將是三雄中最早全年轉虧者，EPS從今年的35.8元，一口氣變成明年的每股淨損5.27元。

凱基投顧對長榮、陽明、萬海股價預期分別是147元、56元與56元。