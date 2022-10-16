宇宙人在高雄舉辦簽唱會，麋先生站台助陣。（相信音樂提供）

宇宙人今在高雄舉辦簽唱會。（相信音樂提供）

宇宙人《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》將於11月12日高雄流行音樂中心開唱，他們16日在高雄舉辦簽唱會，在宇宙人出道曲〈太空警察〉MV擔任男主角的邱彥翔特地站台，金曲樂團「麋先生」更驚喜現身助陣，足見宇宙人的好人緣。

宇宙人在出道第一張專輯中的夯曲〈要去高雄〉MV中曾大跳愛河，12個年頭過去，唯獨當年還未加入宇宙人的方Q未感受過愛河的消暑滋味，於是年初才為了撿瓶跳港的邱彥翔站台時，精心準備了繡有「愛河」字樣的泳褲給貝斯手方Q，搞笑說道：「這邊只有你沒跳過愛河，如果高雄演唱會票都賣光，我就陪你一起跳！」方Q也爽快答應，讓全場氣氛瞬間沸騰。

在簽唱會上，宇宙人帶來膾炙人口的〈要去高雄〉，經典節奏一響起，沒想到走上台的主唱竟是麋先生主唱聖皓，讓所有粉絲又驚又喜，接著宇宙人主唱小玉也上台跟著合唱，平時就被粉絲封為「玉皓CP」的他們穿著為彼此選的外套唱歌，麋先生其他團員也前來應援，把特地準備的高雄必喝茶飲送給宇宙人，還不忘開玩笑：「我們只是路過，看人很多就湊過來，沒想到這麼巧！」宇宙人感激他們力挺，也大方開約：「你們簽唱會都來了，記得演唱會也要來看喔！」

宇宙人暌違多年在高雄舉辦簽唱會，加上先前遇上活動延期，因次格外珍惜這次與歌迷的見面，阿奎更透露高雄演唱會埋許多巧思，「看到現場有不少歌迷已參加北流演唱會，高流我們一樣很多驚喜嘉賓！」眼尖的粉絲也發現方Q戴的帽子上頭繡有高雄特色路名「一心、二聖、三多、四維、五福、六和、七賢、八德、九如、十全」字樣，被誇超有心又有哏。