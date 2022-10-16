在高雄市衛武營草坪舉辦的「高雄城市野營」活動，兩天共吸引8萬人參觀，15輛露營車以及露營包廂及玩樂工作坊，都是熱門體驗項目。身穿凹豆（outdoor）裝備現身會場的高雄市長陳其邁說，現場有各種精彩節目，還有美食、裝備、玩樂體驗、音樂，讓他不禁表示「城市野營」太享受，他可以在這兒待久一點嗎？

陳其邁今（15日）在臉書粉專貼文表示 ，他這幾天行程滿滿，來享受最chill的高雄生活風格，誰能拒絕得了？身為凹豆咖，他以前也常上山下海，和好友開著車尋找高雄的私房美景。有點餓時，在山邊、溪邊吃碗簡單的麵，就覺得很幸福。

陳其邁說，他今天參觀移民台灣的香港藝術家謝至德的露營車，和手工改造的裝備時，就趕快跟謝至德交換聯絡方式，約好選後一起Outdoor一下！在職人們教學下，他還體驗了戶外刀的野外生火技巧、煙燻窯野炊，以及手網烘豆及手沖咖啡、限量風格露營包廂。美好到不想移動了。來這兒實在幸福又殘忍。

陳其邁指出，現場還有各種精彩節目。美食、裝備、玩樂體驗到音樂。他強調，在高雄，你一定能找到最適合自己的生活風格。