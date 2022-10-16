沈慧虹說，新竹市立兒童醫院興建過程包括沒有土地、BOT議約2大困難，但最後都能一一克服，像自己的「囡仔」一樣催生出來。（沈慧虹提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹16日受邀參加風城醫事聯誼會，以「領導力」為題分享過去8年經驗，談及過去她一手推動的新竹市立兒童醫院過程，包括沒有土地、BOT議約2大困難，但最後都能一一克服，像自己的「囡仔」一樣催生出來，好消息是，兒醫月底就將啟用。

沈慧虹表示，她擔任主管職務從1993年起的奮起湖站長至今，已經近30年，過去8年她擔任高階主管，從交通處長到副市長，她更努力、更全面，與同仁一起成長，翻轉新竹市、是最團結的新竹市政府團隊。

沈慧虹分享建設兒童醫院的初衷，過去她看到林智堅有3個孩子，還有很多爸媽在孩子生病時特別焦急辛苦，但新竹市出生率全台最高，作為兒童城市，孩子晚上生病家人卻求助無門，讓她下定決心要設立兒童醫院，即便許多人不看好，仍堅持完成這個目標。

沈慧虹表示，當時設立兒醫有2大困難，第1是沒有土地，她發揮專業，透過都市計畫變更，並多次帶隊與市府同仁至內政部開會，後經內政部審議通過，整理釋出土地。她談及，當時也多次遇到周邊居民抗議，但她告訴他們，醫院不是鄰避設施，救孩子這件事刻不容緩。

第2困難則是BOT案議約過程，非常感謝馬偕接下這困難的任務，當時雙方在「午餐會」多有交鋒，但她就會告訴大家「好，我們停一下，休息吃個飯再繼續！」以大目標為導向溝通，院方希望好好經營、而市府希望不要辜負市民期待，雙方溝通合作完成新竹市馬偕兒童醫院這個「孩子」。

除了分享兒醫背後故事，沈慧虹也談及打通公道三經過，她帶著同仁一家一戶拜訪，經歷被趕出門、吹晚風，但當成功說服第1戶的時候，事情開始有了改變，從低迷開始多了些信心。

「1個人走得快，但一群人走得遠。」沈慧虹強調，公共建設施工的過程她也去監工，帶著同仁以行動做出表率，是建立團隊的關鍵，作為主管更要成為同仁的擋箭牌，負責任、做決定、不切割、不推諉，「傾聽、合作、和同仁一起成長」就是沈慧虹的領導方式。