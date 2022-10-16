輕颱尼莎造成豪大雨，一名網友在臉書社團「我是士林人＆我是北投人(士林區、北投區、大同區)」PO出照片表示「百齡橋下，淹大水了」。從畫面中可以看到，一處室外停車場已淹成一片汪洋，路面完全消失，至少有超過50輛車被泡在雨水裡，深度達半台車身，畫面令人心驚。

貼文一出，不少網友紛紛驚呼，「天啊一堆泡水車了」、「芭比Q了」、「新車入荷」、「傍晚里長有廣播移車，這下芭比Q了」；另外也有苦主現身表示「我也淹了，沒通知也沒開放紅黃線停車，泡水還被笑」。