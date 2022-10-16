南投縣議員第1選區（南投市、名間鄉）候選人簡千翔今（16）日在臉書表示，今天一早，台北市長柯文哲就跟著他到南投市場跟大家一一問好及拜託，感謝店家、攤商及民眾們都很熱情地鼓勵！

簡千翔說，途中路過太和宮，也特地進宮裡去參拜並拜訪主委，非常感謝主委及當地里長的招待，造成大家不便，請多多包涵！

簡千翔提到，緊接著就進行了他第一次的車輛掃街，雖然因為雨勢太大而變更路線，仍要感謝柯文哲不畏風雨，依舊跟他一起站在車上跟大家揮手致意！

簡千翔感謝大家在雨中熱情支持及回應，車隊掃街的終點，是他的家鄉中興新村，也是從小到大生長的地方- 第三市場。

簡千翔也感謝許多看著千翔長大的叔叔伯伯阿姨們，即便雨勢越來越大，也仍然出門來支持，今天的活動，雖然天公不作美，但在大家的支持及幫助下還是非常完美的圓滿完成了！

簡千翔拜託大家，在11/26一定要給他這個機會，讓他可以發揮專業，讓南投可以更好！