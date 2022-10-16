女星高欣欣22歲出道，岀演無數戲劇作品，她與男星李國超愛情長跑18年，2020年總算升格結為夫妻；近日她在八點檔《市井豪門》中飾演帥氣的「角頭老大」方艷，角色很MAN、很有權力，強大氣場架式十足，她曬出在片場拍攝的重機照，英氣逼人讓陳美鳳都直誇：「又帥又美」。

高欣欣近日在facebook 分享：「自認車開得不錯，但是騎摩托車就⋯⋯沒想到有機會可以勁裝，雖然替身上場，但是能擺Pose坐上車拍個照，算是過癮了～」照片中高欣欣穿上一身黑色皮衣和同色牛仔褲，一頭長髮綁成低馬尾，腳上踩著長靴更顯腿型修長，坐在重機上看起來相當霸氣。

高欣欣分享片場花絮照。（圖／高欣欣 欣想事成俱樂部facebook）

演員張銘杰讚：「帥翻了」，高欣欣回應：「總算能演點不一樣的角色」，陳美鳳也誇：「就是帥又美」，不少粉絲留言：「方姐好帥」、「欣欣姐獨有的帥氣」、「不愧是機車女神」、「妳這次演的角色，跟以往大不同，有挑戰性喔」、「今天晚上出現超帥的！」、「騎車穿上帥裝，就年輕好多好多囉～年輕不留白～」，讓高欣欣直呼：「年輕時想演⋯⋯現在終於如願」，而一名粉絲直誇：「你好像找到適合自己的路線了，之前是都演無奈的太太，或者可憐的媽媽，實在不太適合你」，讓高欣欣回：「真的嗎？！所以現在我得改走打仔路線」。

高欣欣扮女角頭相當帥氣。（圖／高欣欣 欣想事成俱樂部facebook）

高欣欣在《市井豪門》中飾演帥氣的「角頭老大」方艷，一出場就是劍道教練的身份，揮劍時相當帥氣，開拍前卻為了這幾個鏡頭做了不少準備，向劍道教練討教學幾招簡單的POSE，光是一個動作就嘗試了10次，還是離想要達成的目標有些距離。