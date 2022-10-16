林耕仁說，自己是憑良心做事情，呼籲香山人勇敢站出來，用選票支持一個真正居住在新竹市的林耕仁。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁16日回防家鄉香山區，舉辦「親子園遊會」大型活動，議長許修睿以及東區、北區等過半數議員跨區出席，以行動力挺林耕仁，展現藍軍大團結之外，無黨籍議員吳國寶更是表態支持林耕仁，在地24位里長也不分黨派，幾乎全數出席，完全發揮林耕仁地方基層不分藍綠的整合實力。

林耕仁表示，過去8年，香山發展呈現相對停滯、沒有進步，自己是憑良心做事情，呼籲香山人勇敢站出來，用選票支持一個真正居住在新竹市的林耕仁服務奉獻的機會，用選票還給希望找回新竹市驕傲的市民一個公道，要給真正深耕新竹、把一生重要時間都奉獻給新竹的林耕仁一個公道。

林耕仁今天繼下午與最強母雞侯友宜合體之後，隨後趕往香山區參加「香山大團結親子園遊會」。另外，侯友宜今下午在新竹竹蓮寺致詞時也提到，雖然新北市還沒有達到強化3級開設標準，但會隨時掌握新北市各地狀況，在前往新竹前，侯友宜已先了解各區風雨狀況，並且因應雨勢擴大，在竹蓮寺參拜後即刻取消後續行程，返回新北。

「香山大團結」現場超過上千位民眾前來廣龍餐廳支持林耕仁，現場擠得水泄不通，支持者都相當熱情，凍蒜聲不斷。

前國民黨主席江啟臣也受邀前來站台。江啟臣表示，每次來到新竹都很親切，因為母親是新竹市人，小時候跟著媽媽回新竹是她最快樂的回憶，林耕仁是25年磨一劍，已經準備好了，他過去讓市民檢驗的時間可能被他妻子檢驗的時間還要多，更是3位當中最在地的候選人，我們不該讓外地的人來炒新聞、去支持一個選完就走的人，所以一定要讓香山子弟做新竹市長。

江啟臣說，香山不能漏氣，香山地理雖然偏遠，但香山可以連結新竹和苗栗，成為大新竹的中心，林耕仁提出「香山科技廊帶」，非常有前瞻性，他懇請大家支持林耕仁，選出一位不分彼此、不分藍綠的在地市長。

香山區里長聯誼會會長吳國亮也代表所有里長致詞表示，林耕仁是香山人，他代表所有里長的心聲，拜託大家「香山人一定要挺香山人」，林耕仁知道香山的好、知道香山的苦，當選市長之後，一定能繁榮香山、再創新竹榮景。

林耕仁在活動最後上台致詞，感性的感謝香山區的親朋好友，勇敢站出來挺林耕仁。他也提到稍早來新竹竹蓮寺參拜的侯友宜，侯市長來新竹，就是力挺林耕仁，破除藍白合謠言的最佳證明，呼籲支持者不要被名嘴和新聞議題干擾，他不會噴口水、不會抹黑，是個實實在在的人，如果不噴口水就沒有新聞，也沒有關心，因為他只在乎事情有沒有做好、民眾需求有沒有照顧到。

林耕仁也提到其他兩位候選人都把香山當後花園，他質疑「香山一定要做後面的花園嗎？」要做花園可以，但他們有計畫嗎？林耕仁表示，香山有兩個交流道，北邊有竹科，南邊有竹南科學園區，香山也有運動場，周邊土地未來也可以整體開發，發展體育產業更成為選項之一。

此外，他提出「公托百分百、臨托3加1」，都是要為年輕人減少壓力；上任要讓所有市民保一個「市民安心保」意外險，讓所有居民和家庭都有基本的生活保障。

林耕仁強調，他絕對會堅持信念，以「大團結、大改變、大進步」的精神繼續打拚，一定有機會贏回香山、贏回新竹，真真正正香山出身的林耕仁，絕對不會辜負鄉親期待。