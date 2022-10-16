我國第一屆全國自由潛水菁英賽(室內賽)於昨(15日)在國立雲林科技大學游泳池進行第一天的賽事，共有來自全國各單位28位選手參賽。

公開女子組‧動態平潛雙蹼：第一名：林昕儒(破全國)、第二名：小田華代、第三名：江蕙聿。(張迪文攝)

由於場館標準、環境清幽，加上本會裁判專業執法與訓練有素的安全戒護人員到位，計有9位選手刷新全國室內賽紀錄，分別為公開男子組：白牌戰隊的陳代聖(8×50公尺耐力06:16.69)、南市水蹼的陳柏翰(8×50公尺耐力06:27.00)、AMF的Paul Chiang(8×50公尺耐力08:06.65)；公開女子組：恆春代表的林昕儒(動態平潛雙蹼141.7公尺；動態平潛無蹼110.7公尺；靜態閉氣05:18.18)、DEEPSOUL的邱筠文(8×50公尺耐力07:50.22)、南市水蹼的陳奕汝(8×50公尺耐力09:05.08)。

值得一提的是恆春代表的林昕儒，一連刷新三項全國紀錄，表現突出。期盼選手今日能再創佳績，為自己、為我國留下優良紀錄。

本次賽會由中華民國水中運動協會主辦，理事長劉文宏親自主持開幕；並有亞太國際潛水器材、藍鯨國際有限公司、威帶夫潛水用品有限公司、思路摩藏水企業社、一起潛水訓練中心贊助獎品，共襄盛舉。