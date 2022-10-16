受到東北季風增強和尼莎颱風外圍環流影響，基隆地區風強雨急，基隆河水暴漲，已進入警戒水位。民進黨基隆市長參選人蔡適應視察堵南抽水站時呼籲，各位朋友先別前往可能發生災害的山區、海邊、河邊。

蔡適應15日在臉書粉專貼文表示，大雨不斷、各位市民朋友請多留意安全。稍早，他和七堵區市議員參選人林坤明、曾怡芳等人，前往堵南抽水站了解基隆河沿線抽水站的整備狀況。工作人員跟他說，基隆河已達警戒水位，各抽水站全部待命中，隨時可以進行堤內的抽水作業。

蔡適應接著指出，也告知今日員山子分洪道已經運作多時，大約有將近60%的基隆河水，直接透過分洪道排入大海，特別是老一輩的基隆人都知道，東北季風碰上秋颱環流，一定會降下大雨。因此，他也呼籲各位朋友，先別前往可能發生災害的山區、海邊、河邊；若有相關災情發生，可撥打1999市民熱線通報，並注意自身的安全。