Lulu熱愛演藝工作，即使曾不被看好，但從沒有想放棄的念頭。（陳俊吉攝）

Lulu外型可愛討喜，主持風格幽默風趣，深受觀眾喜愛。（陳俊吉攝）

Lulu多才多藝，橫跨歌唱、戲劇、主持、綜藝等領域。（陳俊吉攝）

Lulu覺得站在幕前的人心理素質要很強大。（陳俊吉攝）

31歲的Lulu（黃路梓茵）今年再憑《綜藝大熱門》、《婚禮歌手》兩節目，雙料入圍第57屆綜藝節目主持人獎，被指贏面很大。對於勁敵小S笑勸她還年輕、路還很長，不急著拿獎，Lulu笑說：「被S姊提醒，想一想自己確實還年輕。」至於得獎，她平常心說保持身體、心理健康，就能一直主持下去，「只要金鐘獎還在，我應該都可以一直參加。」

Lulu入行超過10年，已是跨足影歌視三棲的知名主持人，演藝路上難免有挫折，會有想放棄的念頭？她立刻回：「不會、不會。」她將演藝工作比喻成一帖藥，「對我來說，這工作『功效』大於副作用很多，即便會沒有隱私、公眾人物要被大家檢視，但我喜歡這工作帶給我的成就感。」就因為「夠喜歡」讓她持續往前走。

她曾在28歲挑大樑主持第30屆金曲獎，成為史上年紀最輕主持人，大獲好評。她透露某一年主持金曲星光，竟遭工作人員驅趕，對方甚至把隨行經紀人的工作證扯下往身上砸。她回憶當下難過情緒較多，「如果今天我已經是個誰了，他看到我就會知道我是誰，但他不知道，我再解釋也沒有用，我難過的是沒有能力保護身邊的人。」

幾年後，她走進金曲獎主持人休息室，百感交集，「有種還好我沒有在當下出那一口氣，與其花力氣去跟人家解釋，不如用時間來證明。」她也有感而發認為，站在幕前的人心理素質要非常強，「你可能前一刻遇到人生最大關卡，可是等一下導播一倒數321，不能把這些情緒帶給大家，只能在開機的當下，把份內工作做好。」

Lulu入圍8次金鐘獎皆鎩羽而歸，坦言前幾年沒有平常心，直到KKBOX那麼多次風雲榜等大型活動，都邀她主持，心境漸漸地調適，「不管民間、官方的長官們都相信我的能力，讓我主持大型活動，這種肯定是直接給我一份工作，頒給我這麼多『隱形的徽章』。」

金鐘獎今年首度節目、戲劇分家，節目類典禮於21日舉行，Lulu表示當天早上在彰化結束《單身租隊友2》彩排後，再趕回台北化妝準備，隔天又要搭最早的高鐵到彰化演出，笑稱頭腦要先塞舞台劇台詞，來不及準備得獎感言，「反正我很多年前早就寫好了，只是一直都沒用，大概都已經在我的體內了。」

而日前無端捲入雙面人風波，Lulu感謝許多演藝好友紛紛跳出來替她喊冤，「連我之前搬家公司的老闆都傳私訊，搬家師也來聯絡我，這次事件讓我更加確定友誼。」師父黃子佼也鼓勵她「珍惜愛自己的人，本來就討厭自己的人就算了，對自己無感的人就征服他」。