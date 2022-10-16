民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今（16）日在臉書表示，「禎朋友童樂派對」在競選總部外的廣場，搭起了大大的氣墊溜滑梯，還邀請各式攤商、表演團體，大家都玩瘋了，派對結束後都還捨不得回家！

徐定禎說，他也和小朋友PK，在台上一起玩「搬運工」小遊戲，大風直接為遊戲增加難度，要出發前小弟弟用堅定口氣對我喊「加油！」瞬間就有不能輸的使命！

徐定禎直言，一直期待這次的選舉可以是正向的，看到這麼多大朋友、小朋友樂開懷，讓他感受到苗栗縣的活力。這也提醒他必須多加照顧年輕家庭，所以他提出了生育津貼加碼、設立公托、設置親子館、設置共融遊具等親子友善政策，讓大小朋友都能在苗栗深根、成長。

徐定禎提到，這次來到現場的許多攤商，都是青年朋友自行創業，從胖卡小吃、折氣球、套圈圈、盆栽等，也展現苗栗年輕人的創業活力，也讓現場的小朋友有吃、有玩，又有表演看，也能帶動苗栗的攤商經濟。

徐定禎認為，親子同樂是宜居城市的重要元素，有鄉親一同參與，苗栗一定會越來越好。未來每週六的下午三點半，他都會在競選總部舉辦市集，而且每週都會有不同的主題，歡迎所有苗栗的大朋友、小朋友都能到徐定禎競選總部，一起度過溫馨快樂的下午時光！