近年極力收集年輕天賦的火箭，新賽季還是以重建作為首要目標，16日火箭也搭上近日NBA各隊掀起的「裁員潮」，為了清出球員空間，火箭將先前交易過來的老將法佛斯(Derrick Favors)裁掉，作為2010年的選秀探花，今年才31歲的法佛斯將繼續尋找下個東家。

今年9月底火箭和雷霆達成一筆涉及8人交易案，雷霆送出法佛斯、泰傑洛米(Ty Jerome)、哈克利斯(Moe Harkless)、馬勒東(Theo Maledon)與1個2025年選秀次輪籤(來自老鷹)，跟火箭換回努瓦巴(David Nwaba)、史特林布朗(Sterling Brown)、柏克(Trey Burke)與馬基斯克里斯(Marquese Chriss)。

在陣中充斥著許多年輕球員的情況下，火箭對於這些從雷霆來的援軍沒有太大興趣，追隨其他3位的腳步，法佛斯也在16日遭到火箭球團釋出，他在熱身賽只出賽1場，只有3籃板、1助攻、1抄截的數據。

火箭陣中大票後起之秀，法佛斯不久前接受採訪時表示自己能充當導師角色，帶領這些年輕球員成長，「我很高興來到這裡，這是一支年輕有勁且努力認真的球隊，我從來沒想過會來到這邊，但我認為我可以提供不錯的領導能力，並且在球隊需要幫助的時候助他們一臂之力。」

現今NBA追求外線射程及進攻效率，屬於傳統禁區球員的法佛斯顯然需要改變打法，避免遭到聯盟的淘汰。