中央疫情指揮中心10月13日起實施入境檢疫「0＋7」新制，象徵防疫旅宿朝回歸常態經營，臺南市長黃偉哲感謝防疫旅宿業者二年多來協助守護市民健康與安全，特別指示市府觀光旅遊局及衛生局協助防疫旅宿業者回歸常態經營。

臺南市政府表示，自109年新冠肺炎疫情爆發，市府立即啟動相關防疫工作，推動安心住宿等政策，並配合衛生福利部疾病管制署啟動「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引-防疫旅館設置政策，積極媒合旅宿業者加入防疫旅宿行列，初期109年4月6日共招募16家業者438房，經過辦理多場防疫旅宿招募說明會，在110年5月防疫三級警戒疫情最嚴峻時期共招募58家業者投身防疫旅宿行列，提供1,483間房。自本市防疫旅館設置至今，已補助15,222人次，補助總金額高達為2億1,580萬元。

臺南防疫旅館業者每日均進行清消，有效防治疫情。(臺南市旅局提供)

此外，市府為提供業者最新最即時防疫訊息，先後辦理防疫旅宿設置及管理規範宣導說明會、消防安全暨避難逃生宣導、預防工作人員感染管制教育訓練、感染管制動線分區輔導暨緊急避難、配合入境檢疫方案0+7天即將執行防疫旅宿因應討論…等多次訓練課程及會議，以利業者因應疫情趨勢滾動式調整防疫作為。

觀光旅遊局郭貞慧局長特別感謝業者加入防疫旅宿行列，一同守護市民健康與安全，市府觀光旅遊局考量在這些防疫旅宿業者回歸一般旅宿所產生的過渡期，除配合中央防疫清消補助方案每房5,000元外，為利業者提高住宿率，市府加碼推出每房500元的住房補助；因考量於111年10月12日業者仍收住居家檢疫旅客須至10月19日晚上24時完成檢疫措施及後續靜置清消時間，該加碼每房500元的住房補助將於111年10月21日啟動，邀請民眾選擇入住該28家業者，相關活動辦法及參加活動旅宿等資料請參考https://www.twtainan.net/zh-tw/event/newsdetail/5272 或台南旅遊官網。