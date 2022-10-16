無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天晚間在中壢區中正公園舉辦南區競選總部成立大會，他抨擊民進黨政府貪腐速度比國民黨還糟，只要和民進黨意見不同就被網軍攻擊，他發言時一度哽咽，認為自己遭民進黨抹黑，所以希望人民與他站在一起為他拉票，讓他當選桃園市長創造桃園好生活。

鄭寶清表示，現在只要和民進黨意見不同，就用網路攻擊，所有媒體都掌握在民進黨手上，看到《自由時報》或是其他主流電視台，都沒有鄭寶清的聲音，看到的也是修理他的新聞，說他論文是抄襲、欠錢不還、拿中共的錢來選舉，全都是胡說八道，他也哽咽表示，自己要為台灣這塊土地、為桃園付出，要盡所有的力量來付出，希望民眾可以用選票還他一個公道。

鄭寶清說，他一路走來都很堅定，要求自己要有良心、要為台灣人做事，可以看到現在的政府貪瀆一直出現，受害人都是老百姓，現在的桃園市政府舉債建設，要五毛給一塊，如果鄭寶清有機會當桃園市長，貪汙1塊錢願被判死刑。他也說，清廉的政府才會是有效能的政府，才會吸引企業投資，讓下一代看到希望領到高薪，拜託大家讓民主繼續下去，不要讓貪腐的惡勢力繼續下去。

鄭寶清也提到，食衣住行對人最重要就是住宅，全台灣第一個提出住宅法，希望用容積換住宅，讓年輕人買房自備款由政府負擔，但是看的到所有主流媒體甚至對手都說這是在騙人，是在圖利建商，這是政府怠惰不做事，如果是鄭寶清一定能實現讓年輕人有房子住。他也說，當選以後今年過年先發老人敬老金1萬元，會盡所有力量讓桃園向前走，盡所有力量讓政府不要再貪汙，把每一塊錢用在人民身上，創造財富給人民，希望所有民眾與他一起往前走，替他拉票。