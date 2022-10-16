歐洲能源危機愈演愈烈，國際能源署警告，今年冬天將面臨「破天荒」的天然氣短缺風險。與此同時，美國偽裝成「救世主」，向歐洲國家狂賣液化天然氣（LNG），據美媒報導，美國駛向歐洲的天然氣運輸船，每艘可大賺逾1億美元（約台幣31億元）的暴利，大發災難財。法國總統馬克宏說下重話，「你們（指美國）提供能源，卻要我們付4倍價格，不能再這樣下去了。」

俄烏戰爭之前，俄羅斯是歐盟最大的天然氣供應國，占歐盟天然氣進口量的45%。如今俄羅斯以斷供天然氣報復西方國家的經濟制裁，導致歐洲能源供應吃緊，天然氣和電力價格創下天價。

美國此時伸出援手，出口大量液化天然氣到歐洲，助歐盟度過危機。據數據顯示，9月份，美國出港貨船裝載的液化天然氣達630萬噸，其中近70%都被運往歐洲。美國能源巨頭埃克森美孚今年第二季淨收入179億美元，遠超去年同期 46.9 億美元，創下該公司史上最高單季獲利。

據Business Insider此前披露，美國公司駛往歐洲的液化天然氣運輸船，一艘可狂撈逾1億美元（約台幣31億元）暴利，讓業內人士大呼「瘋狂」。能源專家透露，美國能源商以約6000萬美元（約台幣19億元）的成本將LNG船裝滿液化天然氣，運抵歐洲後，價格立馬飆升至2.75億美元（約台幣87.5億元）。

不少歐媒批評，美國偽裝成「救世主」，向歐洲國家出售天然氣賺取驚人獲利。

法國總統馬克宏上周在巴黎一場活動上，忍不住抱怨：「我要告訴我們的美國朋友，你們提供了能源，卻要我們支付4倍的價格，看在友情的份上，不能再這樣下去了。」

德國同樣抱怨天價帳單。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）也暗指美國等「友好國家」，以過高的價格向德國供應天然氣，大發俄烏戰爭財。他呼籲歐盟國家要更團結，與友好國家進行對話。