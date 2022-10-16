台北市政府體育局於本周末假台北市馬場町紀念公園，舉辦2022台北市馬場町馬術錦標賽暨馬術嘉年華，提供市民近距離觀賞馬術運動的機會。

去年東京奧運國巨千金陳少曼參加馬術障礙賽，儘管無緣決賽，但在資格賽順利完賽，是中華隊史第一人，也讓民眾對馬術運動有了印象，台北市馬術選手近年則在全國運動會表現優異，已經連續2屆獲得馬場馬術團體項目的金牌，不過馬場設置需要相當設備及環境，一般市民朋友們不容易接觸到馬術運動，台北市政府體育局因此安排2022臺北市馬場町馬術錦標賽暨馬術嘉年華，除讓國內馬術選手有機會參與高規格的馬術競技賽事外，也希望增進市民了解馬術運動及馬術文化。

體育局局長李再立15日到場為活動揭幕，並表示馬場町紀念公園在60年代是台灣馬術人員的訓練場地，也是台灣馬術運動的起源地之一，經過50年歲月之後，回歸馬場町舉辦馬術賽事具有相當重要的文化象徵意義，也期望透過在馬場町舉辦馬術賽事，使我們台北城市河岸發展更為多元、更具特色。

今年度錦標賽事有來自全台各地，超過100匹次的馬術選手一同獻技，競賽組別除了原有的60到130公分級的障礙賽之外，為使競賽項目更多元，今年新增60公分及80公分貼時賽，增添賽事緊張感，以及新增「騎士挑戰賽」項目，讓更多初級選手也有發揮的舞台。

活動15日上午完成了60公分及80公分級的障礙賽，綠野馬術文創園區的選手朱詠琳，獲得80公分級雙冠軍，為本屆賽事目前的大贏家，同日下午將進行騎士馬術挑戰賽，16日則進行貼時賽及障礙超越賽；此外，周邊的嘉年華活動有美食、文創攤位進駐外，還有迷你馬試乘體驗、馬文創DIY、親子彩繪、馬術攝影，並特別增加親子趣味闖關活動、樂團表演及馬術醫療論壇，透過寓教於樂的方式，讓民眾用不同的方式體驗馬術運動。