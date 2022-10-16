受到尼莎颱風及共伴效應影響，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困，交通部長王國材指示公路總局全力搶救北橫受困民眾。

公路總局全力搶修道路。（公路總局提供）

公路總局四工處獨立山段目前搶修機具，在台7線87.5K有裝載機3部、挖土機2部往西端搶災；台7甲線0K＋500西端有挖土機2部，東端有裝載機1部，挖土機1部二端同時搶災。

受阻小客車計有102部、遊覽車5部、人員總計210人，經通報宜蘭縣災害應變中心後，規劃於今晚11點前先行將台7甲線0K＋500搶通後，將人員回撤安置在棲蘭山莊。