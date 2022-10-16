音樂會現場不斷有民眾到場支持，現場除有精彩表演，還有好吃的點心、小禮物及小朋友最喜歡的氣球。（潘虹恩攝）

民眾黨第9選區市議員候選人邱于珊入場時，與民眾一一握手，表達感謝。（潘虹恩攝）

台灣民眾黨第9選區市議員候選人邱于珊16日下午聯合黨內其他選區候選人，於北屯區的紫微宮舉辦團結勝選音樂會，民眾黨黨主席兼台北市長柯文哲親自南下為邱于珊及其他候選人站台；柯文哲呼籲，鄉親要「固票、拉票、投票」，讓邱于珊順利當選。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻、各選區市議員候選人張仲翹、葉諾凡、張睿倉、洪志明、江和樹、洪鑫任等人及里長候選人都到場相挺，鄉親也不斷前來現場支持，尤其柯文哲到場時，鄉親更是輪番上前合照，展現超高人氣。

柯文哲說，拜託大家要投3票，第1票是固票、第2票是拉票，最後是11月26日記得要去投票，千萬不要萬人響應1人到場；更表示，做事認真是一種文化，邱于珊在北屯經營許久，大家都知道她是什麼樣的人，邱于珊做事就很認真，相信她當選台中的市議員會對這個地方有好處。

邱于珊也在致詞時一度哽咽表示，今天看到這個場面，大家專門來相挺，非常感謝，剛才跟大家握手，握到一半都快掉淚，她8年前就來參選，到現在還未有機會進市議會是她的遺憾；她有服務熱忱、替在場鄉親爭取福利的心，鄉親的小事情就是邱于珊的大事，盼鄉親相挺，推她進市議會為鄉親打拚，爭取福利。

音樂會過後，民眾黨團隊也在柯文哲帶領下共同站上選舉戰車，起動遊街造勢，由北屯紫微宮出發前往太平，懇請鄉親 11月26日投下寶貴的1票，讓民眾黨可以成立黨團，前進市議會。