「茁劇場」最新作品《綠島金魂》1、2集今（16日）在高雄電影節首映，導演北村豐晴率演員林子閎、葉星辰、許莉廷出席，偏好顛覆演員形象的導演北村豐晴，這次讓林子閎變台客，也讓蔡淑臻扮醜像「如花」，他透露自己每次跟演員說弄誇張一點，「他們說不行，就再打折」，沒想到蔡淑臻馬上答應，「造型師就弄了，我反而想說『不好吧』」，還不忘搞笑說「想到演員只有在你的戲有這種樣貌，我就高潮了」。

林子閎在劇中有不少動作場面，其中一場滑下山的戲碼，親自上陣演出還因此受傷，導演北村豐晴一邊覺得心疼，但在正片中卻只出現6秒，北村豐晴還玩笑表示，跟林子閎聊天很緊張，沒辦法「正常」溝通，直呼林子閎和顏毓麟是「2個怪咖湊一起」，林子閎也笑著回應，常被人說活在自己的世界，聽不懂別人在說些什麼，後來發現好像是自己的問題，自虧「很像外星人，我還在學習跟人類溝通」，還曾被誤以為沒禮貌、難相處。

該劇因疫情停拍10個月，導演北村豐晴一度擔心大家身材走樣不連戲，還笑說劇中12歲的小孩都沒長高很敬業。《綠島金魂》以史實背景搭配靈異題材，燕子洞為主要拍攝場景之一，常有超自然傳說，為了祈求一切順利，劇組拍攝前曾到濟公廟祈福順利，得到指示要養隻百歲烏龜、處男雞，他跟飾演濟公的楊麗音必須吃素2週、戒酒，但提到要戒色，導演直說難度太高。葉星辰則說因為拍戲地點偏遠，除了得辛苦憋尿她認為認為是個很歡樂的劇組，所以工作得很開心。

林子閎最後不忘推薦《綠島金魂》是看了會「濕」的作品，因為驚嚇尿褲子，太好笑而笑到流眼淚，最後因為感動，笑著笑著哭了。北村豐晴也說這是賭上導演生命，近幾年的代表作品，擔心收視與沒人討論，希望大家能多支持，並開玩笑表示：「至少要被罵。」《綠島金魂》10月29日（六）晚上9點在公視播出。