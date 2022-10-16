新北市有名妙齡女子，今(16)日凌晨3時下班騎車返回位在泰山的住所時，竟在經過新莊時遭到一名男子跟蹤，並一路尾隨至泰山住所的地下停車場，才被社區保全驅趕；離譜的是，女子事後向泰山分駐所報案時，還一度遭值班員警以《跟蹤騷擾防制法》構成要件不符未受理，直到主管發現後才趕緊派員將女子帶回製作筆錄，事後這名跟蹤男子也被警方移送法辦。

這起事件發生在今日凌晨3時25分許，這名在板橋一間餐酒館工作的妙齡女子下班騎車返回泰山住處，經過新莊區中正路恆毅中學附近時，遭51歲朱姓男子騎車跟蹤，更一路尾隨至自己位於泰山區的社區地下停車場中，全程約3.4公里。

而且詭異的是，當女子騎車遇到紅燈停在路口時，明明大半夜機車停等區沒有其他車輛，但朱男卻刻意停在女子旁邊，距離之近甚至伸手就可觸碰到女子大腿，女子也感覺朱男一直盯著自己，而且後來女子騎車途中，還開始感到「頭暈暈、身體麻麻的」，彷彿喝醉的感覺，再加上朱男還尾隨其後，嚇得她趕緊加速回到住所的地下停車場。

女子停好車後，發現身上跟機車坐墊有檳榔渣，趕緊上樓梳洗，過不久再下樓準備跟社區保全調監視器畫面準備報警時，社區保全也問她「妳是不是被跟蹤了？」；原來在女子上樓後，朱男竟大膽的進入地下停車場四處張望，保全發現朱男鬼鬼祟祟，因此上前驅趕，警告他若不走就會報警，朱男才離開。

據了解，女子在天亮後，於早上9時許前往林口警分局泰山分駐所報案，沒想到值班員警竟認為朱男的尾隨行為沒有「反覆實施」，與《跟蹤騷擾防制法》構成要件不符，因此未受理報警，直到女子上網發文公開這次遭尾隨的經驗，提醒網友要小心自身安全後，泰山分駐所長才發現員警在法條理解上有誤，趕緊派員將女子請回所製作筆錄。

警方表示，獲報後便立即調閱監視器以車追人，並當天中午12時許到朱男住處查緝到案，他對於跟蹤及往被害人身上吐檳榔渣等行為均坦承不諱，後續將依跟蹤騷擾法移送新北地檢偵辦。

警方強調，針對員警第一時間的法條誤判，後續會加強教育，以杜絕此事再次發生。