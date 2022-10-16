中信兄弟前役吞敗加上樂天桃猿贏球，也讓兄弟下半季封王魔術數字熄滅，今天「黃衫軍」移師澄清湖擔任主場，靠著陳子豪7局下致勝2分炮，以6比4擊敗統一獅，繼續穩住下半季龍頭位置，全年度勝差也只落後桃猿2場。

兄弟今天推出王牌投手德保拉搶勝，但他首局被羅薩、胡金龍敲安失掉1分，不過打線立刻給予火力支援，1局下岳政華安打、江坤宇挨觸身球，1出局後陳子豪敲出三壘安打送回2名跑者，助隊逆轉戰局。

2局下兄弟攻勢再起，潘志芳安打、黃韋盛保送形成一、二壘有人，2出局後江坤宇三壘安打把領先優勢擴大至3分差。不過德保拉3局上又丟1分，5局則挨胡金龍2分炮追平。

總計德保拉主投7局投出6次三振、沒有保送，被敲8支安打包含1支2分炮，失掉4分皆為責失，但仍拿下本季本季第13勝，追上桃猿狂威並列勝投王，本季157次三振持續穩坐龍頭位置。

擔任第4棒的陳子豪單場4打數2安打且都是長打，1人貢獻4分打點獲選單場MVP，包含7局下從劉軒荅手中敲出致勝2分炮，本季第10轟出爐同時也是連7個球季都達成雙位數全壘打。兄弟拿下這一勝，下半季領先桃猿2.5場勝場差，全年度則是落後桃猿2場。