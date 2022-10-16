中共二十大報告今（16）日出爐，外界關注如何闡述涉台內容。國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢解讀，對北京而言，解決台灣問題的關鍵已經產生質變，台灣問題鑲嵌在中美競爭大局當中，因此本次報告重點是反獨與反外部勢力干涉。

王信賢接受本報採訪時表示，北京過去是「急港緩台」，但隨著香港局勢趨於穩定、台灣議題懸而未決，二者的重要順序已開始發生改變。

綜觀整份二十大報告，王信賢指出，涉台內容於三處被提及，分別是過去5年的工作、新時代10年，以及主文的展望未來5年等部分。王信賢認為，這次報告不同以往的是，把反獨與反外部勢力干涉兩者連結，並成為本次涉台內容重要主軸，連國家安全的部分也隱約提及。

涉台主文的末段寫到，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」王信賢認為，這是涉台內容中最關鍵處，也是習近平宣讀報告涉台部分的主要內容。

王信賢解釋，近年北京批評台灣「倚美謀獨」、美國「以台制華」，以及兩者相加的「台美勾連」；對北京而言，解決台灣問題的關鍵已經發生質變。台灣問題鑲嵌在「美中戰略競爭」大局當中，台灣問題已經不是單純的兩岸關係，這也是中共越來越在意的。

王信賢指出，報告表示對台「不承諾放棄使用武力」，接著先提及「外部勢力」、後才提到「台獨分子」，這與整份報告前面提的「反獨與反外部勢力」順序不同，這也體現兩岸關係發生質變，即武力針對對象首要是美國。

至於未來的對台工作，王信賢表示，北京還是會繼續促融工作，但與過去不太一樣的是，還會帶著經濟制裁，例如過去這2年禁止部分農漁產品輸入等。他指出，過去促融比較多是吸引的手段，現在則是胡蘿蔔跟棒子並行，軟的一手與硬的一手都放在對台經濟社會融合當中。