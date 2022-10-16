2022日台交流香川縣女子高爾夫球賽在日本香川縣滿濃丘鄉村俱樂部進行，16日順利完成第三回合比賽，日本女子次級巡迴賽超級新秀櫻井心那最後6洞抓下2隻老鷹、3隻博蒂，以63桿腳卡，三回合總計199桿，以7桿之差輕鬆贏得個人本季第5勝，也寫下日本女子次巡賽單季最多勝新紀錄；台灣選手姚宣榆這回合打出71桿，三回合總計207桿，以並列第4名作收。

這場比賽是JLPGA的次級巡迴賽事，總獎金2000萬日圓（約台幣430萬）、冠軍獎金360萬日圓（約台幣77.4萬），由JLPGA主辦、日本岡山放送株式會社（OHK岡山電視台）共同主辦，從2017年開始，這場比賽就是TLPGA台灣女子職業高爾夫協會、JLPGA日本女子職業高爾夫協會共同認證的賽事，到2019年舉辦了3年，已成為台日雙方交流的重要平台。

姚宣榆第二回合說過：「領先群的選手都很強，自己本身打的不夠好就沒有機會。」最後一回合決戰姚宣榆開賽就吞柏忌，前9洞博蒂、柏忌各兩個還維持住平盤，後9洞只在兩個長洞抓鳥，但第17洞吞了柏忌，最終總計207桿與宮田成華、脇元華等人並列第四名。

這是姚宣榆今年在日本次巡賽第4場賽事打進前8名，其中包括一場冠軍。加上這場比賽獲得100萬日圓獎金，姚宣榆目前在JLPGA次級巡迴賽事獎金排名小升至第8名。