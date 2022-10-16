桃園仍膠著？日前曾有民調顯示，桃園市長選戰國民黨張善政與民進黨鄭運鵬差距細微。國民黨台北市議員徐巧芯今(16日)在《新聞大白話》節目指出，總統蔡英文為怕本次選戰落敗而跛腳，會失去掌控2024接班人選的能力，對台北陳時中、桃園鄭運鵬、新竹市沈慧虹的選情感到急迫。但從民眾側拍鄭運鵬昨(15日)造勢場的人氣，號稱1.5萬實際可能僅2400人不到，對比張善政2.5萬人的造勢盛況，鄭的選情恐怕沒有想像中樂觀。

徐巧芯表示，2014大選是決戰中台灣，2018因為韓流是決戰南台灣，今年反而是決戰北台灣。中部因為盧秀燕市長算是守住了，所以現在蔡英文最擔心的是，她在北部區域提(名)了很多英系的成員，包括陳時中、鄭運鵬（新潮流的，但跟蔡關係也很好）、沈慧虹（林智堅的子弟兵），這三個地方如果都輸掉了，那抱歉，蔡英文直接跛腳，她也沒有能力去掌控2024年民進黨的接班人選，這是她為什麼這麼急迫的原因。

徐巧芯強調，蔡英文的行動模式非常簡單，只有幾種，第一，美國叫她做的；第二，會影響到2024年接班的，就是跟選舉有關的。其他的坦白說一概不管，神隱少女，只會在臉書上看到她，所以每次有動作，一定跟這兩件事有關。

「鄭運鵬的選情似乎沒有大家想像得來得好欸！」徐巧芯舉臉書粉專「政客爽」的對照圖指出，因為昨天有人到現場去拍，鄭運鵬的造勢場合號稱1.5萬人，可是實際上去算椅子之後發現，認真算起來好像只有2400人而已。跟同樣在桃園造勢的張善政2.5萬人比起來，有明顯的對比。空拍圖顯示，1個(遮雨)棚如果是400人，6個棚就是2400人，「而且這個好運棚棚裡面，很多都是空椅子啦！」只有6個棚，到底要怎麼擠進1.5萬人？

徐巧芯又秀出舞台上的圖表示，在選戰裡面最重要的就是最大台的黃金讀稿機，因為昨天下雨，還用類似保鮮膜的透明布保護住，因為萬一讀稿機因為水滲進去壞掉的話，那這場晚會就報銷了，因為蔡EE不知道在台上要說什麼，因為「好不好？對不對！」上面都要寫才唸得出來，這台超大讀稿機才是這場造勢的最大看點。從這一場造勢也可以看到，跟張善政比起來，鄭運鵬似乎沒有承接原來的氣勢，有拉起來的跡象。