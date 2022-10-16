盧秀燕向與會農漁會代表致謝，感謝一起攜手讓農民漁民過更好的生活。（盧秀燕總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕向與會農漁會代表致謝，感謝一起攜手讓農民漁民過更好的生活。（盧秀燕總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕與梧棲區農會理事長、總幹事等代表合照。（盧秀燕總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕與台中市農會理事長、總幹事等代表合照。（盧秀燕總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕與石岡區農會理事長、總幹事等代表合照。（盧秀燕總部提供／張亦惠台中傳真）

年底九合一選舉倒數40天，台中市長盧秀燕爭取連任，利用休假時間勤跑行程，16日下午在競選總部舉辦「農漁會後援會」成立大會，台中多個農會理事長、總幹事到場相挺，並表示，10月底將辦大型農漁民挺盧秀燕的造勢活動。

今天下午盧秀燕競選總部舉行「農漁業後援會」成立大會，由盧秀燕親自與農漁會代表座談，競選總幹事顏寬恒、盧秀燕農漁業後援會長李煥湘、副會長劉正銘、鄭基和、吳桂森，以及台中市各區農漁會代表皆與會，現場除座談外，盧秀燕也為各區農漁會代表授予戰旗，大家齊聲高喊「盧秀燕凍蒜」，氣氛十分熱絡。

農漁業後援會會長李煥湘說，盧市長是農漁民最大的支持，台中市各區農會與漁會都是台中的中流砥柱，要發揮大家的力量，支持盧秀燕連任。大家更約好10月底要辦一場挺盧秀燕的大造勢。

盧秀燕在座談會中表示，非常感謝各位農會的好朋友幫她加油打氣，4年前在台中市農民漁民的共同支持下，讓她有機會做市長，4年過去了，她相信大家對彼此有更深的認識，她對農民漁民的承諾說到做到，未來4年也會繼續支持農漁民。

盧秀燕指出，市政府跟農會是非常深的夥伴關係，她保證過去4年農業相關的補助跟服務，未來一樣都不會少，還會持續精進，大家一起討論、一起努力加油，讓農漁民的生活更好，讓台中市變得更好。