柯文哲下令要在明早8時前搶通。（北市府提供）

北市內湖康樂隧道坍方! 大片土石塞滿隧道口│中視新聞 20221016

由於「尼莎」颱風狹帶強烈雨勢，台北市山區累積雨量達超大豪雨等級，市區更是大雨不斷，台北市內湖區康樂隧道口16日下午驚傳邊坡土石及路樹崩塌滑落，封閉雙向通行方向，目前無人車受困，台北市長柯文哲為此急取消輔選行程北返，考量明天就是上班上課日，他下令相關人員連夜趕工，預計將在明早6時搶通。

受颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，台北市過去24小時累積雨量目前由士林區擎天崗的437毫米居冠。據台北市災害應變中心統計，截至今天下午5時，北市計有85件災情，其中陽金公路往金山方向的中興路口傳出土石流災情，不過現已搶通。

無獨有偶，內湖康樂隧道口也出現土石坍方、路樹倒塌，柯文哲晚間前往視察時強調，「他們可以應付就自己應付，需要做決策我才出來」，並稱災害應變中心三級開設後，北市消防局長便親自坐鎮，隨時用社群軟體跟他回報狀況，因為隧道發生坍方，團隊必須決定是否連夜打通。

柯文哲說，北市目前為止尚未出現傷亡，且晚間8時雨勢將慢慢減緩，由於康樂隧道是連接大湖和東湖的主要道路，他已經下令在明天8點以前要全部打通，因此工人將在今晚連夜趕工、吊機器。北市府補充，計明日6點可完成清運並通車，邊坡修復部分預計3個月内完成。

此外，由於強降雨侵襲北市，台北市政府下午視情況關閉水閘門，北市士林區百齡橋下停車場多輛汽車雨水淹沒的驚悚畫面，讓車主相當崩潰。對此，柯文哲表示，水閘關閉與否都有一定的標準作業流程（SOP），這沒辦法，「這就天災，你總不能天災每樣都要叫政府負責。」