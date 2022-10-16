40歲的日本寫真女星熊田曜子外型亮麗，擁有火辣G級上圍，被封為「最強美乳人妻」，她2021年爆出丈夫家暴，因此決定離婚，男方則指控熊田曜子婚內出軌，稱她包包內的成人玩具沾有精液，判決出爐後檢方要求男方處20萬日圓罰鍰(約4.9萬元台幣)。日前她丈夫已經撤回家暴案的上訴，確定要繳罰鍰，今（16）日她為作品現身，被日本媒體追問，僅用一句話回答。

今年40歲的熊田曜子2012年在綜藝節目上宣布結婚懷孕的消息，對方是圈外人，這些年來已經育有三女，不過她身材依舊保養得非常好，即使結婚後依舊有寫真拍攝工作，是最多產的日本寫真女星，2021年熊田曜子與丈夫發生爭執，隨後丈夫因涉嫌毆打她被捕，之後針對家暴案雙方鬧上法庭，丈夫更透過日媒爆料熊田曜子外遇，並懷疑出軌對象是電視台工作人員，稱在她包包中找出成人玩具，且玩具上沾有精液，熊田曜子的丈夫表示有請朋友幫忙驗DNA，發現上面的男性精液不屬於他，因此開始偷偷蒐證，沒想到發現小王的DNA和玩具上的是一樣的。

法院判決出爐，檢方因施暴對男方求處20萬日圓罰鍰(約4.9萬元台幣)，對此，熊田曜子的經紀人也表示，男方爆料的成人玩具、和男性工作人員外遇等等都不是事實，所稱的小王DNA鑑定書也是捏造的，等蒐集證據完成後會再進一步提告。而事隔近一年，熊田曜子的丈夫放棄上訴，決定繳納罰鍰，熊田曜子今（16）日登場京都國際電影節，為主演電影站台，她一件紅色低胸寶石裙相當搶眼，被詢問到丈夫的問題，她僅一句「不好意思」回應，就立刻快速離開。

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