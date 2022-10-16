MLB Cup全國U10次少棒錦標賽16日賽程因雨延賽，不過圓夢棒球營依舊於三重棒球場室內練習場舉行，6位擔任圓夢大使的旅美球星林子偉、林家正、鄧愷威、鄭宗哲、陳柏毓和劉致榮，一同現身親自指導小球員，上了一場大雨也澆不熄歡樂的棒球課。

由3名投手鄧愷威、陳柏毓和劉致榮，以及3名野手林子偉、林家正、鄭宗哲合組「旅美黃金師資」，在圓夢棒球營從熱身動作起分組帶領，進行淺顯易懂的棒球教學，小球員們難得有機會近距離和球星互動，興奮之情溢於言表，同時也努力跟上教練們指導的細節和動作。

效力紅襪小聯盟的投手劉致榮今年以2A層級，結束第2年旅美生涯，這次返台後首個公開活動就是棒球營，他笑說：「小朋友天真無邪，沒什麼壓力打棒球，給我感覺很舒服。」他表示自己也接受過學長教導，所以希望將經驗傳承下去，扮演教下一代的角色，把知道的所有東西毫無保留教給小球員，不過劉致榮沒想到自己卻被另類問題考倒，表示：「剛剛問小朋友有沒有什麼問題，有個小球員文說學長你有沒有女朋友？」

今年曾升上響尾蛇3A的林家正則是野手組代表，他直說學員們可愛又療癒，「打到職業每天進球場都有壓力在。看到小朋友天真打球很可愛，很開心來教小朋友，把自己當大朋友，跟他們玩在一起。」

這次參加棒球營的小球員包含16支MLB Cup參與隊伍、全國學生社區大賽U12組4強，以及來自花蓮的光復國小和瑞穗國小，光復國小特地早上6點半搭遊覽車，花了5小時從花蓮抵達，舟車勞頓下小球員毫無疲態，在棒球營努力聽從旅美學長們的指導，隊員之一的陳冠迪表示，學習到用下盤投球、接球的時候要內縮等技巧，即使需10小時長途移動也很值得，未來他希望能和這些圓夢大使一樣，旅美挑戰大聯盟，並說：「我的偶像是洋基火球男查普曼（Aroldis Chapman），因為他的球速能達到170公里，我要超越他。」

除了光復國小和瑞穗國小，還有三民國中、化仁國中2支來自花蓮的球隊特地北上，一起接受贊助單位華南金控總價值100萬台幣的球具捐贈，華南金控董事長張雲鵬表示，從民國96年開始，華南就推動一球圓一夢計畫，今年邁入第16年，前2屆舉辦了圓夢棒球營，也獲得熱烈迴響，因新冠肺炎疫情停辦兩年後今年再度引進，將美職大聯盟的資源結合，讓小球員感受美式棒球的魅力，點燃他們前進大聯盟的夢想。

華南金控捐贈花蓮4所國中、小球隊總值100萬元的球具。（台灣世界少棒聯盟協會提供）