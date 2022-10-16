公視台語台「台語有影」系列的《天字第二號》今（16日）在高雄電影節首映，郁方這次扮演懷疑老公馬力歐外遇的正宮，戲外與與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚16年，育有2子1女，家庭生活美滿她笑說，除了因為該劇工作時間只有5天，「八點檔都拍太久了，我無法」，也因為題材少見，讓她甘願為戲第一次落髮，「我以前的打扮都比較柔和，發現其實也滿適合這樣的造型」，對於外遇，她也霸氣提出見解：「我相信婚外情裡都有真情，但只有正宮對你是真愛，因為正宮是責任，小三是快樂。」

日前捐款「登山女神」曾格爾被爆出約已婚富商人夫K先生搞不倫，讓郁方一度看不下去發文狠批，也自爆曾參與「爬山的台灣之光」募款，讓她深感被詐騙，郁方今還原當天經過，表示自己是認識K先生的太太，基於朋友的情誼一起出去吃飯，與K先生也是第一次見面，而席間許多有朋友就很海派馬上捐錢。她在事件發生後，也感慨現在不少年輕人愛走捷徑，「有些人會想要很快速地達到理想，使用的手法不漂亮，這件事告訴大家這個世界上沒有不勞而獲的事情」。並大嘆：「基本上捐款對象我都會認真檢視，畢竟後面會有很多人跟著捐，這種真的是有需要救急和救窮的優先，現在可能關乎於個人夢想的就先暫緩。」

劇中馬力歐與飾演小三的李亦捷有段「台語電愛」的橋段，馬力歐笑說該段是自己整部戲中最擅長，自虧「我本來就猥褻了，要我演正經的反而很難，雖然是從影以來最大尺度，但就是自己男生在那邊開心，所以反而很快沒太多NG」，比較困難的是3人都在各自的房間演戲，還只能看著螢幕，因為沒辦法有眼神交流，無法直接傳遞情感，所以一開始不太習慣，還因為網路連線延遲，做反應都要慢半秒。至於是否有生理反應？他笑說「沒有」，並表示相當佩服日本成人產業，「現場一堆人還可以硬起來，其實很專業」，還笑稱下部片可以挑戰「A字第一號」。

李亦捷這次飾演馬力歐的大陸二奶，需要學泉州話，她也透露，有次參加朋友婚禮後的派對，對方的公公喝多了，竟看著她說出：「（二奶）要包就要包妳這種的！」當時好友的婆婆也在一旁，讓現場氣氛瞬間尷尬，新娘的臉也瞬間垮掉。另外，導演吳宗叡也分享拍攝時的有趣經驗，某次郁方將攝影機前的綠色乖乖吃掉，讓現場訊號馬上斷訊，讓一旁的郁方急忙解釋：「我那時候拍到下午4點多，肚子一陣餓，剛好看到電線團上有一包綠色『乖乖』，想說怎麼那麼好還幫我準備下午茶，當然馬上就拿來吃掉。」笑說自己並不知道「乖乖」竟有護身符涵義。